الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعر الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 63 جنيهًا، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البيض.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي، أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء: 63 جنهيًا في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • سعر الدواجن الساسو: 65 جنيهًا.
  • دواجن أمهات بيضاء: 55 جنيهًا.
  • الفراخ البلدي: 90 جنيهًا.

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  • أمهات بيضاء: 55 جنيهًا.
  • بياض أحمر سلك: 56 جنيهًا.
  • بياض أحمر أرضي: 58 جنيهًا.
  • بياض أبيض سلك: 43 جنيهًا.
  • بياض أبيض أرضي: 45 جنيهًا.

وأرجع أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تراجع أسعار الدواجن إلى زيادة تدفق السيولة الدولار وتشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للٌمصدر، وإعطاء القطاع الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها.

سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض: 10 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 19 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان: 9.75 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 10 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور: 10.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي: 6.50 جنيه.
  • كتكوت هجين: 8 جنيهات.
  • كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.
  • كتكوت سمان أسمر: 4 جنيهات.

سعر البيض اليوم 

تراجعت سعر كرتونة البيض تحت سعر 90 جنيهًا في المزرعة بعد أن استقرت فوق سعر 90 جنيهًا لأسابيع طويلة، وتأتي سعر كرتونة البيض في المزرعة كالتالي: 

  • كرتونة البيض الأبيض 88 جنيهًا في المزارع.
  • كرتونة البيض الأحمر 97 جنيهًا.
  • كرتونة البيض البلدي 96 جنيهًا.
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استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري وتباينه أمام الليرة السورية

 

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