لا يفوتك هذا المساء| "الدستور" تزور أماكن تصوير أشهر أفلام عادل إمام.. وتحذير عاجل بشأن "بلالين الهيليوم"

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الزعيم مر من هنا.. "الدستور" تزور أماكن تصوير أشهر أفلام عادل إمام في عيد ميلاده

"الحريف، حتى لا يطير الدخان، عمارة يعقوبيان، كراكون في الشارع، سلام يا صاحبي، وبربوس"، عدد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، لعب بطولتها زعيم الكوميديا الفنان الكبير عادل إمام، على مدار رحلة فنية طويلة وصلت إلى 70 عاما، الذي يوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاده، وتقدير لهذه المكانة الكبيرة التي احتلها الفنان الكبير لسنوات طويلة في قلوب عشاقه بمصر والوطن العربي، قامت الدستور بالاحتفال بهذه المناسبة علي طريقتها الخاصة، حيث قمنا بجولة ميدانية، رصدنا فيها الأماكن التي شهدت تصوير أشهر أعماله الفنية، وما آلت أي في الوقت الحالي.

https://www.dostor.org/4398039

مدبولى لـ"الدستور": الحكومة مشغولة بإعادة قيمة الجنيه وخفض معدلات التضخم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل التزامتها وقادرة علي سد الفجوة الدولارية، لافتًا إلى أنه من المقرر متابعة تنفيذ القرارت الحكومية الأخيرة لتحفيز المناخ الاستثماري.

https://www.dostor.org/4398148

تحذير عاجل من الغرف التجارية بشأن بلالين الهيليوم

علق الدكتور محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرف التجارية، على احتراق إحدى الفتيات نتيجة انفجار بلالين الهيليوم.

https://www.dostor.org/4398171

السيطرة على حريق نشب داخل مطعم فى منطقة المعادى

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم في منطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

https://www.dostor.org/4398142

بايدن: سأعقد قمة جديدة مع الرئيس الصينى قريبًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يذكر متى، وقال بايدن ردا على أسئلة المراسلين قبل مغادرته إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع: "سواء كان ذلك قريبًا أم لا، سنلتقي".

https://www.dostor.org/4398093

كيف احتفل مصطفى شعبان بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام؟

هنأ مصطفى شعبان الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، فقام بنشر مجموعة من الصور برفقة الزعيم من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

https://www.dostor.org/4398175