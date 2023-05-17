تحذير عاجل من الغرف التجارية بشأن بلالين الهيليوم

علق الدكتور محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرف التجارية، على احتراق إحدى الفتيات نتيجة انفجار بلالين الهيليوم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إنه غاضب بسبب البنت التى تعرضت لـ حروق بسبب بلالين الهيليوم.

وحذر حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرف التجارية، من تقريب الغاز أو بلالين الهيليوم من النار، لافتاً إلى أن الهيليوم غاز، ومشتعل ، وعلى الجميع من الأطفال والأسر توخى الحذر من هذا الأمر الذى قد تنتج عنه كوارث.