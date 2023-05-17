الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الزعيم مر من هنا.. "الدستور" تزور أماكن تصوير أشهر أفلام عادل إمام في عيد ميلاده

عادل امام
عادل امام

"الحريف، حتى لا يطير الدخان، عمارة يعقوبيان، كراكون في الشارع، سلام يا صاحبي، وبربوس"، عدد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، لعب بطولتها زعيم الكوميديا الفنان الكبير عادل إمام، على مدار رحلة فنية طويلة وصلت إلى 70 عاما، الذي يوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاده، وتقدير لهذه المكانة الكبيرة التي احتلها الفنان الكبير لسنوات طويلة في قلوب عشاقه بمصر والوطن العربي، قامت الدستور بالاحتفال بهذه المناسبة علي طريقتها الخاصة، حيث قمنا بجولة ميدانية، رصدنا فيها الأماكن التي شهدت تصوير أشهر أعماله الفنية، وما آلت أي في الوقت الحالي.

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 ملعب الحريف الذي تحول لموقف أتوبيسات

وكانت البداية علي بعد أمتار قليلة من ميدان عبد المنعم رياض، حيث المكان الذي شهد تصوير مشهد النهاية لفيلم الحريف للمخرج الراحل محمد خان إنتاج عام 1983، حيث ملعب الشارع  الذي شهد آخر مباراة ل "فارس" وهو اسم الشخصية التي لعب دورها الفنان الكبير، وجدنا المكان مغايرًا تمامًا لما كان عليه وقت تصوير الفيلم، حيث تم تحويله إلى موقف أتوبيسات للنقل العام، وعدد كبير من المواطنين ينتظرون يجلسون على مقاعد الانتظار.

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بالحديث مع أحدهم وهو رجل خمسيني، قال "اعشق فيلم الحريف للفنان عادل إمام، ولكن أول مرة أعرف أن الجراج كده اللي شهد تصوير الفيلم، وبصراحة الفيلم كان تصويره جميل أوي، ومعظمه في الشارع، عشا كده مش متذكر المكان بالتحديد، وإن كان فعلا موقف النقل العام شبيها له بصورة كبيرة".

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جزارة حمادة وتوتة

وبالانتقال إلى مكان آخر وهو حي الزمالك الهادئ، حيث تم تصوير مشهد الجزارة الشهير بفيلم عصابة حمادة وتوتة، داخل جزارة لحوم الزمالك، وجدنا المحل  كما هو مع بعض التعديلات البسيطة، ولكننا وجدناه مغلقا بسبب إجازته الأسبوعية، وفي منطقة وسط البلد حيث قام الزعيم بتصوير عدد كبير من أفلامه السينمائية، ومنها الإرهاب والكباب إنتاج عام 1992، الذي تم تصويره داخل مجمع التحرير الشهير، وجدنا المكان قد خضع لبعض أعمال التطوير، وتم نقل جميع الخدمات به، وداخل واحدة من أشهر وأفخم عمارات وسط البلد، قمنا برصد ما آلت إليه العمارة، بعد تحويل اسمها إلي رواية ثم فيلم سينمائي شهير عام 2006، هو عمارة يعقوبيان، إخراج مروان حامد، الذي لعب الزعيم بطولته، في دور زكي باشا، والذي كان يسكن بالعمارة كواحد من زمن الباشوات، ويعود تاريخ تأسيس العمارة إلي عام 1937م، للمليونير هاغوب يعقوبيان، عميد الطائفة الأرمنية في مصر بذلك التوقيت.

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عمارة يعقوبيان تحولت لترزي حريمي

دخلنا إلى بهو العمارة التي توجد في شارع طلعت حرب، ملاصقة لسينما ميامي، وجدنا اسم العمارة محفور باللغة الإنجليزية على جدرانها، ولكن تغير الحال كثيرًا عن وقت تصوير الفيلم، حيث أصبح المدخل ممتلئًا بإعلانات محال البدل الجاهزة بالعمارة، وعند اعتلاء سلالم الدور الأول وجدنا أسانسير معطل، وعدد كبير من ترزية الملابس الذين احتلوا عددًا كبيرًا من شقق العمارة، بجانب بعض شركات السياحة، وبالحديث مع أحد قاطني  العقار الذي رفض التصوير، ولكنه اكتفى بأن يبلغنا أن الفيلم لم يتم تصويره بالكامل داخل العمارة، وإنما صور في عقار آخر بمنطقة وسط البلد ".

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السفارة مش في العمارة

وبجوار كوبري الجامعة حيث كانت تقع العمارة الأشهر في الجيزة، لوجود السفارة الإسرائيلية بها قبل نقلها من هذا المكان، قام الفنان عادل إمام بتصوير واحد من أشهر أفلامه وهو السفارة في العمارة إنتاج عام 2005، وبعد نقل السفارة التي كانت توجد علي بعد أمتار قليلة من نهر النيل، بدت المنطقة هادئة تمامًا، ولا يوجد في الشارع  الكائنة به، سوى حراس العقارات فقط.

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الأفلام السينمائية حتى لا يطير الدخان جولة ميدانية سلام يا صاحبي سنوات طويلة

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