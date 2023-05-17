الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مطعم فى منطقة المعادى

ارشيفه
ارشيفه

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم في منطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية حريق مطعم المعادى الإطفاء

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