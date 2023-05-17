بايدن: سأعقد قمة جديدة مع الرئيس الصيني قريبًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه لم يذكر متى، وقال بايدن ردا على أسئلة المراسلين قبل مغادرته إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع: "سواء كان ذلك قريبًا أم لا، سنلتقي".

وسيصل الرئيس بايدن إلى قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان اليوم الخميس بقائمة طويلة للمهام، لطمأنة الحلفاء الغربيين بالتزامات الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع الدعوة إلى الوحدة الاقتصادية ضد الصين وروسيا.

وبحسب وكالة اسوشتيد برس، كان الخلل السياسي في الداخل كان يقوض أجندة السياسة الخارجية لبايدن حتى قبل إقلاع طائرة الرئاسة من الولايات المتحدة صباح الأربعاء.

وألغى الرئيس يوم الثلاثاء خططًا لزيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا الأسبوع المقبل، وسيعود بدلاً من ذلك إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات الحد من الديون الجارية مع الجمهوريين في الكونجرس.

ألغى بايدن المرحلة الأخيرة من الرحلة بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة وتجنب التعثر الذي قد يزعج الأسواق ويخنق تدفق رأس المال ويؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تنفد من السيولة النقدية لأول مرة في وقت مبكر من 1 يونيو.

كما حذر تشاك هاجل، السناتور الجمهوري السابق من نبراسكا الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس أوباما، "المصداقية الكاملة لهذا البلد، قيادتنا في كل القدرات ستتأثر بالتقصير، "خاصة في وقت تتحدى فيه الصين أمريكا باعتبارها القوة البارزة في العالم."

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب رفع حد الديون - وهي ممارسة روتينية ذات يوم تحولت إلى معركة سياسية في السنوات الأخيرة - ما لم يوافق البيت الأبيض على تخفيضات الميزانية. كان بايدن حازمًا في أن المسألتين منفصلتان. وقد قال إنه سعيد بالتفاوض بشأن تخفيضات الميزانية في المستقبل ، لكنه أصر على أن مسؤولية الكونجرس السماح للحكومة بمواصلة الاقتراض لدفع الفواتير المستحقة عليها بالفعل.

يخطط أعضاء البيت الأبيض وموظفو الكونغرس الجمهوريون لمواصلة المفاوضات أثناء وجود بايدن في الخارج ، لكن النتيجة ستتم مراقبتها عن كثب في هيروشيما ، حيث تحاول الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم تقييم احتمالية تعثر الولايات المتحدة عن السداد.