كيف احتفل مصطفى شعبان بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام؟

هنأ مصطفى شعبان الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، فقام بنشر مجموعة من الصور برفقة الزعيم من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلق مصطفى شعبان على الصور قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذنا، مدرسة كبيرة نفخر بالتعلم منها".

ويحتفل عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية 1962.

بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

وثبت عادل إمام قدميه على خشبة المسرح كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققت نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.