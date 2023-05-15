الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز ومواعيد عرضه في السينما

بيت الروبي
بيت الروبي

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم خاصة مع بدء الحملة الترويجية للفيلم الجديد المقرر أن يحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر المصري.

قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

تكشف قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز عن الكثير من الأمور ومعالجة الكثير من مشكلات المجتمع والفيلم يتطرق إلى الشيء ونقيضه وكيف نصحح المطار ونتعامل مع قرار اتخذناه في الماضي ولم يعد يناسب الوقت الحالي، فيقدم كريم عبد العزيز دور زوج من عائلة الروبي وزوجته “غيمان” تقدم دورها الفنان نور والتي تعمل طبيبة في أحد المستشفيات وتضطر إيمان للإقدام على فعل غريب يعوضها عن شيء ينقصها مما يدخلها وعائلتها في مشكلات كثير، وعلى صعيد آخر يقدم الفنان كريم محمود عبد العزيز دور الشقيق الأاصغر لكريم عبد العزيز وهو أحد أعضاء عائلة الروبي، ومن خلال منزل غريب يجمع عائلة الروبي تدور الأحداث في إطار من الإثارة الممزوجة بالكوميديا.

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ثنائي مميز.. "بيت الروبي" يسجل التعاون الخامس بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم “بيت الروبي” من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي ويعد العمل هو تعاون متكرر بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية وكريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي من ناحية أخر.

ثنائي مميز.. "بيت الروبي" يسجل التعاون الخامس بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي

كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر فيلم "بيت الروبى"

نور اللبنانية منفردة على بوستر فيلمها الجديد "بيت الروبى"

كريم عبد العزيز ينتظر عرض "بيت الروبي".. ويستأنف تصوير "الحشاشين"

مواعيد عرض فيلم بيت الروبي

حددت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي منتصف يونيو القادم وقبل عيد الأضحى القادم بأيام موعدا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي حيث من المقرر عرضه في ما يقرب من 90 قاعة ودار عرض كما أنه من المقرر أن يعرض الفيلم الجديد ضمن الأفلام المعروضة في سينما الشعب في كل المحافظات المصرية. 

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