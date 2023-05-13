كريم عبد العزيز ينتظر عرض "بيت الروبي".. ويستأنف تصوير "الحشاشين"

يعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة من الانتعاش الفني، بعدما حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بفيلم “كيرة والجن” الذي عرض بالسينمات العام الماضي، ويستعد لطرح فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، ويستأنف تصوير مسلسل لخوض المنافسة الرمضانية لعام 2024.

وكان كريم عبد العزيز غاب عن موسم رمضان الماضي، بعدما قرر صناع مسلسله “الحشاشين” الخروج عن المنافسة قبل حلول الشهر الكريم بفترة قصيرة نظرا لضيق الوقت واحتياج المسلسل لإمكانيات ضخمة ووقت أكبر لتصويره.

ويستأنف كريم تصوير مشاهد مسلسل “الحشاشين” خلال شهر أغسطس المقبل استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، بعد تأجيل العرض بموسم رمضان 2023 نظرًا لضيق الوقت.

وأعلن الفنان كريم عبد العزيز عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض مسلسل الحشاشين في موسم رمضان 2024، وروج للعمل بنشره البوستر الرسمي، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف الكاتب عبد الرحيم كمال.

بينما ينتظر عرض فيلمه الكوميدي الجديد “بيت الروبي”، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أنه يتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.