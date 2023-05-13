ثنائي مميز.. "بيت الروبي" يسجل التعاون الخامس بين كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "بيت الروبي" البوستر الدعائي الرسمي للعمل تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، فى صيف 2023.

وتصدر النجم كريم محمود عبدالعزيز، أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا، بعد طرح بوستر ثنائي جمع بينه وبين النجم كريم عبدالعزيز.

كون النجم كريم محمود عبدالعزيز، مع المخرج بيتر ميمي، ثنائيًا مميزًا، ويسجل فيلم "بيت الروبي" التعاون الخامس بينهما بعد سلسلة أعمال ناجحة على الصعيد الدرامي والسينمائي “الدستور” يرصد خلال السطور التالية سلسلة نجاحات كريم محمود عبدالعزيز و بيتر ميمي.

تعاون الثنائي كريم و بيتر من خلال فيلم "شلبي" الذى حقق نجاحًا كبيرًا في يناير الماضي 2023، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثاً مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

ويقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

قدم كريم محمود عبدالعزيز بطولة فيلم "من أجل زيكو" الذي تم طرحه بالسينمات في يناير 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، بقيادة المخرج بيتر ميمي، وشارك فى بطولة الفيلم منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي.

حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "موسى" وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع، ويشارك فى بطولته كلا من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وصلاح عبدالله، وأحمد حاتم، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أما على الصعيد الدرامي تعاون كريم محمود عبدالعزيز، مع المخرج بيتر ميمي، من خلال العمل الدرامي الضخم "الاختيار 1" عام 2020، ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكان كريم محمود عبدالعزيز، روج لفيلم بيت الروبي، ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: إيهاب الروبي بيصبح على الناس الحلوه.. #بيت_الروبي صيف 2023، وبمجرد نشر البوستر، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه ومنتظرين طرح الفيلم بدور العرض.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور اللبنانية دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر “إيهاب”.

صناع وأبطال فيلم “بيت الروبي”

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.