كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر فيلم "بيت الروبى"

طرحت شركة سينرجي فيلمز، البوسترات المنفردة لأبطال الفيلم السينمائي "بيت الروبي" الذي يخوض بطولته النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر كريم محمود عبد العزيز على بوستر فيلم "بيت الروبي" منفرد، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث دور شقيق كريم عبد العزيز ويتملك مركز تجميل، فيما تجسد نور اللبنانية، خلال العمل، شخصية تدعى "إيمان الروبي" وتعمل طبيبة أمراض نساء ومتزوجة من النجم كريم عبد العزيز الذي يجسد دور "إنفلونسر" مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي بيت الروبي للجمهور بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام صيف 2023.

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي كل من كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين"، الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.