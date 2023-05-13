نور اللبنانية منفردة على بوستر فيلمها الجديد "بيت الروبي"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “بيت الروبي” الذي يخوض بطولته النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بوستر دعائي جديد للنجمة نور اللبنانية.

وظهرت نور اللبنانية على بوستر فيلم “بيت الروبي” منفردة، وتجسد خلال العمل شخصية تدعى “إيمان الروبي” وتعمل طبيبة أمراض نساء ومتزوجة من النجم كريم عبد العزيز الذي يجسد دور "إنفلونسر" مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث بدور شقيق كريم عبد العزيز ويمتلك مركز تجميل.

موعد طرح فيلم بيت الروبي

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي بيت الروبي للجمهور بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام صيف 2023.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي كل من كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" فالذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024 .

أخر أعمال نور اللبنانية السينمائية

وكانت أخر أعمال النجمة نور اللبنانية فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” والتي خاضت بطولته أمام النجم الكوميدي محمد هنيدي وعرض بالسينمات في شهر ديسمبر الماضي ضمن موسم أفلام رأس السنة.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وقدمت نور خلال الفيلم شخصية دكتورة تجميل (علياء) تعمل في مستشفى استثماري يديره والدها الدكتور الشهير الذي يلعب دوره الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويبدو من سياق الأحداث أن هناك كثيرًا من الاختلافات حول رؤية كل منهما للطب ولتخصص التجميل، فعلياء (نور) ترى أن الطب رسالة خاصة مجال التجميل، بينما يرى والدها الطبيب الشهير أن الهدف هو النجاح المادي، وهو ما يؤدي إلى كثير من الصراعات بينهما.