الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين 15 مايو 2023

بيض
بيض

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار كرتونة البيض على مدار اليوم فهو البروتين الذي لا غنى عنه، وشهدت أسعار بيض المائدة تراجعًا ملحوظًا اليوم.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الإثنين 15 مايو 2023 خلال التعاملات الصباحية.

أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين في الشركات

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أسيوط للإستثمار 86.50 جنبها للكرتونة.

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 85 جنبها للكرتونة.

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأحمر ) 94 جنبها للكرتونة.

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 85.75 جنبها للكرتونة.

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة البنا جروب (الأحمر ) 94.75  جنبها للكرتونة.

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة الصالحية ( الأحمر) 94 جنبها للكرتونة. 

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سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 85 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة أكتوبر (الأحمر ) 94 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 85.75 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأحمر) 94.75 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 85.75 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأحمر ) 94.75 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة كمشيش ( الأحمر ) 92 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 85 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأحمر ) 92 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 83 جنبها للكرتونة. 

سجلت أسعاركرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأحمر ) 91 جنبها للكرتونة. 

أسعار البيض في بورصة الدواجن الرائيسية اليوم الأثنين 

سجلت أسعار كرتونه البيض الأحمر مابين 96.00 جنيه إلى 97.00 جنيه .

سجلت أسعار كرتونه البيض الأبيض مابين 87.00 جنيه إلى 88.00 جنيه .

سجلت أسعار كرتونه البيض البلدي مابين 92.00 جنيه إلى 93.00 جنيه.

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