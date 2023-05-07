"منتجو الدواجن": تراجع كبير فى أسعار البيض وسعر الطبق 88 جنيهًا

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق تشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار البيض، وسجل بيض المائدة 88 جنيهًا في المزرعة، لافتًا إلى أن الإفراجات الجمركية تضمن توازنا في الأسعار وتراجعها بسبب خفض تكلفة الأعلاف.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، إلى أن المربين يعانون من ارتفاع التكلفة، حيث إن أكثر من 75% من تكلفة الدواجن وبيض المائدة أعلاف، والمكون الرئيسي للأعلاف هو الذرة الصفراء والصويا، لافتًا إلى أن أسعار فول الصويا لا تزال مرتفعة وتجاوزت 42 ألف جنيه للطن، بما يمثل ضعف تكلفتها الحقيقية.

وطالب بضرورة التعامل مع سعر فول الصويا، لأن 42 ألف جنيه سعر مبالغ فيه جدًا، وسعره العادل يجب ألا يتخطى التكلفة 23 ألف جنيه، وإذا حدث ذلك سيتم خفض سعر الأعلاف بأكثر من 30%.

وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التكلفة وسعر الأعلاف، طالما كانت أسعار الأعلاف عالية انعكس ذلك على التكلفة والإنتاج عند المربي، منوهًا أن المربي يخسر نحو 20 مليون جنيه من طبق بيض المائدة، داعيًا إلى الحفاظ على المربي وسعر مناسب للمستهلك، وذلك يتحقق بتراجع أسعار الأعلاف إلى الأسعار الطبيعية.

وكشف أن جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن البياض يستخدم القمح لأن أسعاره أقل من الذرة، وهذا ما يعبر مؤشرا سلبيا، مشددًا على أهمية زيادة الإفراجات من الذرة الصفراء والصويا حتى تنخفض أسعار الأعلاف، وهو ما يخفض التكلفة.