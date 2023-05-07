الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"منتجو الدواجن": تراجع كبير فى أسعار البيض وسعر الطبق 88 جنيهًا

البيض
البيض

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق تشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار البيض، وسجل بيض المائدة 88 جنيهًا في المزرعة، لافتًا إلى أن الإفراجات الجمركية تضمن توازنا في الأسعار وتراجعها بسبب خفض تكلفة الأعلاف.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، إلى أن المربين يعانون من ارتفاع التكلفة، حيث إن أكثر من 75% من تكلفة الدواجن وبيض المائدة أعلاف، والمكون الرئيسي للأعلاف هو الذرة الصفراء والصويا، لافتًا إلى أن أسعار فول الصويا لا تزال مرتفعة وتجاوزت 42 ألف جنيه للطن، بما يمثل ضعف تكلفتها الحقيقية.

وطالب بضرورة التعامل مع سعر فول الصويا، لأن 42 ألف جنيه سعر مبالغ فيه جدًا، وسعره العادل يجب ألا يتخطى التكلفة 23 ألف جنيه، وإذا حدث ذلك سيتم خفض سعر الأعلاف بأكثر من 30%. 

وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التكلفة وسعر الأعلاف، طالما كانت أسعار الأعلاف عالية انعكس ذلك على التكلفة والإنتاج عند المربي، منوهًا أن المربي يخسر نحو 20 مليون جنيه من طبق بيض المائدة، داعيًا إلى الحفاظ على المربي وسعر مناسب للمستهلك، وذلك يتحقق بتراجع أسعار الأعلاف إلى الأسعار الطبيعية.

وكشف أن جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن البياض يستخدم القمح لأن أسعاره أقل من الذرة، وهذا ما يعبر مؤشرا سلبيا، مشددًا على أهمية زيادة الإفراجات من الذرة الصفراء والصويا حتى تنخفض أسعار الأعلاف، وهو ما يخفض التكلفة.

بيض المائده سعر بيض المائدة تراجع سعر بيض المائدة

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ويحذر من هذه الظاهرة

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن والتعدي عليه بالضرب داخل شقة بالمعصرة

"المشاط": البنك الدولي ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية

وزيرة التعاون الدولي تتحدث عن الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن