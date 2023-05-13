السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات بمزيد من التراجع فى أسعار البيض والدواجن مع دخول الدورات الجديدة

البيض
البيض

أرجع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية فى الجيزة عضو اتحاد منتجى الدواجن، تراجع أسعار بيض المائدة بنسبة تصل إلى ١٢٪ خلال الفترة الحالية، إلى الزيادة الكبيرة فى حجم المعروض فى الأسواق، وتراجع القوة الشرائية بنسبة ٢٥٪.

وأوضح «السيد» أن ضعف الإقبال على بيض المائدة، يتواكب مع انتهاء العام الدراسى وبداية فترة الإجازات، على عكس فترة الدراسة التى يزيد الإقبال فيها، باعتبار البيض وجبة أساسية لدى تلاميذ المدارس.

وأضاف أن البيض من السلع الغذائية التى لا تقبل التخزين، لذا من المتوقع أن يتواصل انخفاض سعر طبق البيض، خاصة أن الإقبال على شرائه فى فصل الصيف يكون ضعيفًا بشكل عام، وفى ظل قرب دخول الدورات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى الاستقرار الملحوظ فى أسعار الدواجن منذ نهاية شهر رمضان حتى الآن، لافتًا إلى أن السوق تشهد زيادة كبيرة فى المعروض، مع إضافة كميات كبيرة من الدواجن البرازيلى، وتراجع أسعار الكتكوت وأسعار الأعلاف.

وتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة خلال ٩٠ يومًا من الآن، مع دخول دورات جديدة إلى الأسواق، وهى الدورات التى حصلت على أسعار مخفضة للأعلاف والكتاكيت، وهو ما يرجح حدوث انخفاض جيد فى سعر المنتج النهائى.

وقال إن أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية تراوحت بين ٦٣ جنيهًا إلى ٦٤ جنيهًا، ليباع الكيلو لدى التجار فى المحلات التجارية بـ٧٠ جنيهًا.

وبلغ سعر الفراخ البلدى فى بورصة الدواجن الرئيسية بين ٩٠ جنيهًا إلى ٩٥ جنيهًا، ولدى التجار فى المحلات التجارية بـ١٠٠جنيه، وسجل سعر طبق البيض الأبيض ٩٣ جنيهًا للكرتونة فى المزرعة، والأحمر ٩٨ جنيهًا والبلدى ١٠١ جنيه.

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