تراجع البيض وثبات الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار منذ عدة أيام، وإن كان هناك ارتفاع طفيف في بعض المناطق حيث تختلف أسعار الفراخ من منطقة لأخرى.

وتراجعت اسعار البيض في المزارع عدة جنيهات مقابل سعرها في الأيام الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-5-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 64 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 80 جنيها.

الفراخ امهات بيضاء 55 جنيها.

سعر الدواجن البلدي 90 جنيها.

بياض أبيض سلك 43 جنيها.

بياض أبيض أرضي 45 جنيها.

بياض أحمر سلك 56 جنيها.

بياض أحمر أرضي 58 جنيها.

وأرجع بعض العاملين في سوق الدواجن ارتفاع أسعارها إلى الإفراجات الجمركية الأخيرة على الاعلاف والتي أدت إلى تراجع سعرها، والتي كان عدم توافرها هو في الاساس سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى أرقام قياسية لم تسجلها من قبل.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 10 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات: 18 جنيها.

كتكوت ساسو: 9 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: 11.50 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان: 8.75 جنيه.

كتكوت بلدي: 6.50 جنيه.

كتكوت هجين: 8 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر: 4 جنيهات.

سعر البيض اليوم

أسعار البيض تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة بـ4 جنيهات للبيض البلدي و6 جنيهات للبيض البلدي في المزرعة، وجاءت أسعار البيض اليوم الجمعة كالتالي في المزارع:

كرتونة بيض أبيض: 91.75 جنيه.

كرتونة بيض أحمر: 96.75 جنيه.

كرتونة بيض بلدي: 90 جنيها.