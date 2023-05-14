الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يفتتح موسم القمح بشرق العوينات.. وتراجع مؤشر الدولار 

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

وصول الرئيس السيسى لافتتاح موسم القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح موسم القمح بشرق العوينات.. للمزيد اضغط  هنا.

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.. للمزيد اضغط هنا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية.. للمزيد اضغط هنا.

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.. للمزيد اضغط هنا.

تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة

الدولار

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة، حيث انخفض بنسبة 0.44%.. للمزيد اضغط هنا.

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

رسوم بيانية للزلازل

شهدت محافظة جنوب سيناء، هزة أرضية جديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب الهزة التي أعلن عنها معهد الفلك.. للمزيد اضغط هنا.

أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة

حرب أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها اعترضت ودمرت 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي.. للمزيد اضغط هنا.

الدولار درجات الحرارة برشلونة اسبانيول المصرية للاتصالات هزة أرضية جديدة معهد الفلك أوكرانيا روسيا الرئيس السيسي السيسي

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