الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وقالت الأرصاد الجوية: "يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، كما تسود خلال ساعات الليل حالة طقس مائلة للبرودة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة المذكورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 15 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

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