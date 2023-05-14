الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إسبانيول، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أروخو - أندرياس كريستنسن - بالدي.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

معلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، التي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، و تحديداً على قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN sports 1 HD premium

ويحتاج فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، للفوز في مباراة اليوم، من أجل حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه رسميًا في الموسم الحالي 2022-2023.

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وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ترتيب برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

- يتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 71 نقطة و69 نقطة على التوالي.

- بينما يتواجد فريق إسبانيول حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

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