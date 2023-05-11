الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقة مجانية وصراع منتظر.. برشلونة يتمسك بفرصه فى ضم دانى أولمو

داني أولمو
داني أولمو

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي برشلونة ما زالت تضع داني أولمو، لاعب فريق ريد بول لايبزيج الألماني، ضمن خطط الفريق المستقبلية للانتقالات.

وسبق أن أثيرت مسألة اهتمام برشلونة بالتعاقد مع داني أولمو، خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع لايبزيج، إذ سيصبح لاعبًا حرًا بحلول 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإنه من المنتظر أن تحدث منافسة بين العديد من الأندية على ضم أولمو خلال الانتقالات الصيفية لعام 2024.

أشارت إلى أن برشلونة يسعى بكل ما يملك من أجل استقدام أولمو بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع لايبزيج.

وكشفت الصحيفة عن اهتمام ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بضم اللاعب خلال الصيف الجاري، خاصة أن سعره سيكون بين 30 و40 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع برشلونة دفعه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، ولكن يضع كل تركيزه على احتمالية ضمه بشكل مجاني في العام المقبل.

ولم يضع نادي لايبزيج قيمة مبدئية لصفقة انتقال أولمو لأن إدارة النادي ترفض رحيله، لكن من الممكن أن يجبر النادي على دراسة العروض التي قد تصل إليه، خاصة أنها ستكون الفرصة الأخيرة للحصول على عائد مادي من الصفقة قبل رحيله بشكل مجاني في الموسم المقبل.

وأشارت "آس" إلى أن برشلونة وريال مدريد يراقبان اللاعب منذ فترة طويلة، عن طريق مجموعة من كشافيهم.

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