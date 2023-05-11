الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إسبانية: برشلونة يبدأ مفاوضات التجديد مع "ديمبيلى"

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

بدأ نادي برشلونة الإسباني في العمل على تمديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق، خلال الأسابيع الماضية.

ويلعب عثمان ديمبيلي ضمن صفوف فريق برشلونة منذ انتقاله من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي برشلونة بدأ بالفعل العمل على تمديد عقد ديمبيلي خلال الأسبوعين الماضيين بعد الاجتماع الأول مع موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب وماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة وجوردي كرويف، المستشار الرياضي للنادي؛ كان أول اتصال بين الطرفين ولم تتم خلاله مناقشة الأرقام وأوضح خلاله كلا الطرفين نواياه.

وينتهي العقد الحالي لديمبيلي مع برشلونة بحلول 30 يونيو 2024، وهو ما دفع إدارة برشلونة للتحرك لتمديد عقد اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري واقترابه من مطلع العام المقبل وهو التوقيت الذي سيصبح اللاعب بحلوله حرًا للتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة برشلونة.

وأفادت الصحيفة بأن ممثلي برشلونة نقلوا رغبة النادي في تمديد عقد ديمبيلي وعبروا عن سعادتهم بالأداء الذي قدمه خلال الموسم الجاري وتطوره مع النادي؛ والأمر نفسه بالنسبة للاعب الذي أبدى الرغبة في الاستمرار مع برشلونة وارتياحه مع الفريق، بالإضافة إلى تمتعه بثقة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، الذي راهن عليه منذ مجيئه.

وأشارت ماركا إلى وجود مشكلة تعاقدية بالنسبة لديمبيلي وهي تقليص الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ في الوقت الحالي 100 مليون يورو، ولكن بحلول شهر يونيو ويوليو المقبلين سينخفض إلى 50 مليون وهي فرصة جيدة للأندية الأخرى التي تريد التعاقد معه، خاصة أنه سيكون متاحًا برقم أقل من قيمته التعاقدية؛ وعلى الرغم من ذلك فإن اللاعب لا يريد استخدام هذا الشرط ويريد تجديد عقده وهو ما عبر عنه من خلال سيسوكو، وإدارة النادي تثق في كلمة ديمبيلي.

أما بالنسبة لعرض التجديد، فأكدت ماركا أن برشلونة وافقت على منح اللاعب عرضًا رسميًا للتجديد قريبًا، مشيرة إلى أن النادي سيمنحه عقد طويل الأمد ويريدون الإبقاء عليه مع الفريق حتى 2028.

ومن المنتظر أن يقيم اللاعب ووكيله العرض المقدم من برشلونة، وترغب إدارة النادي في غلق هذا الملف قبل رحيل ماتيو أليماني، عن منصب المدير الرياضي في 30 يونيو المقبل، وما زالت عملية المفاوضات سارية ولكن التوقعات تشير إلى التوصل لاتفاق قريبًا خاصة في ظل رغبة الطرفين في تمديد التعاقد، وفي هذه الحالة لن تكون مسألة راتب اللاعب مشكلة خاصة أنها تم التفكير بها في الفعل من قبل إدارة النادي، لأن اللاعب مرتبط بعقد بالفعل مع النادي حتى الموسم المقبل، وبحلول موسم 2024/ 2025  لن يكون النادي مقيدًا بشأن مسألة ميزانية الرواتب.

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