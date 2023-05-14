الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل ـ تعبيرية

شهدت محافظة جنوب سيناء، هزة أرضية جديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب الهزة التي أعلن عنها معهد الفلك بالقرب من مدينة الطور وبلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وبلغت قوة الهزة الأرضية الجديدة 2.34 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 17.90 كيلومتر، وسبقها عدد من الهزات الارتدادية بعد الهزة التي بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس الزلازل ريختر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن وقوع هزة أرضية بالقرب من الطور بلغت قوتها 3.8 درجة، مضيفًا في بيانه أنه لم ترد أي بلاغات عن الشعور بالهزة أو وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.

معهد الفلك جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء هزة أرضية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة الزلازل

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