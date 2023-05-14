وصول الرئيس السيسى لافتتاح موسم القمح بشرق العوينات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح موسم القمح بشرق العوينات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إذ تشهد مصر جهودًا لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

يذكر أن مشروع شرق العوينات، يُعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، التي تقع في شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي لمصر على بُعد 365 كم، جنوب واحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على بُعد 500 كم من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا.