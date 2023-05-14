الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسى بالصواريخ والطائرات المسيّرة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها اعترضت ودمرت 3 صواريخ و25 طائرة مسيّرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض له أوكرانيا منذ بداية الشهر.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة هذا الشهر، وهو ما تعزوه كييف إلى مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها، إن روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات "شاهد" المسيّرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود وصواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95.

وذكر مسئول كبير في الرئاسة الأوكرانية، عبر "تليجرام"، أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد، ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.

الاوكرانية القوات الجوية طائرة صواريخ أوكرانيا روسيا كييف

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