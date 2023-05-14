الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، على توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي في الشركة لنسبة 10% من رأس مال الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على مذكرة المعلومات وكافة المستندات والأوراق والتعهدات اللازمة لإتمام عملية الطرح.

وأضافت الشركة في بيان إفصاح منذ قليل لبورصة لندن ـ أن مذكرة المعلومات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن تقدم وزارة المالية ممثلة الحكومة المصرية بطلب للهيئة لبيع 170.7 مليون سهم في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وذلك من الأسهم المملوكة للوزارة بصفتها ممثلة الدولة المصرية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته.

وبينت مذكرة المعلومات أنه تم الاستقرار على بيع سهم الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد، ويأتي الطرح في إطار برنامج الدولة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة لها بغرض توسيع قاعدة الملكية، على أن يتم البيع من خلال شريحتين الأولى للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية بحد أقصى 162.2 مليون سهم، والشريحة الثانية للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى عدد 8.5 مليون سهم.

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