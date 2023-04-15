السبت 15 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9.. ماذا تفعل منى زكي بعد خسارتها الجمبري؟

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تشهد الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، المُذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، العديد من الأحداث المُثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

وترصد الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية، والمقرر إذاعتها مساء اليوم، استمرار تأثر «حنان» الشخصية التي تُجسدها الفنانة منى زكي، بصدمة كبيرة وحالة اليأس التي أصابتها بعدما تعرضت لخسارة الجمبري الخاص بها ضمن أحداث الحلقة السابقة.

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وتحمل أحداث الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية، محاولات عديدة لمنى زكي لإيجاد حلول تعوض  من خلالها الخسارة التي تعرضت لها بعد مؤامرة «المعلم سيد» الذي يقوم بدوره الفنان محمد عبد العظيم، والذي منع عنها الثلج حتى تلف الجمبري الخاص بها.

 

ولم تنتظر منى زكي حتى تتعافى بشكل كامل، بعد تعرضها لجرح كبير بالقدم وهي على مركبها، إذ ذهبت للعمل على المركب، وتفاجأت من «عم ربيع» أنهم يستطيعوا الحصول على ثلج لوضعه على الجمبري.

 

وذهبت منى زكي إلى «المعلم سيد» الذي يقوم بدوره الفنان محمد عبد العزيز، لطلب منه بعضًا من الثلج، لكنَّه رفض ذلك، كما اتفق مع تجار الثلج لمنع بيعه لها، الأمر الذي تسبب في تلف كمية كبيرة من الجمبري الخاص بها، وأُصيبت بحالة من الاكتئاب والحزن الشديد.

 

مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي في رمضان 2023

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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