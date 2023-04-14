"واقعة في حبك".. هنا الزاهد تشيد بـ منى زكي في "تحت الوصاية"

أشادت الفنانة هنا الزاهد بمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي الذي يعرض على قناة دي إم سي في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

وعبرت هنا الزاه‍د عن روعة إبداع الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، الذي يُناقش قضية اجتماعية مهمة وهي قانون الوصاية وحق الولاية على الأولاد بعد وفاة الزوج.

وكتبت هنا الزاهد منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: "أداء عظيم.. أنا واقعة في حبك".

وتصدر مسلسل "تحت الوصاية"، قائمة الأكثر مشاهدة في على عدد من المنصات الإلكترونية، كما يعد من أقوى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي يذاع عبر قنواتها دي إم سي، وذلك بعد عرض 7 حلقات فقط منه، متفوقا على عدد كبير من المسلسلات الذي تصدرت محركات البحث لفترة طويلة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي الذي يعرض على قناة دي ام سي في النصف الثاني من شهر رمضان 2023 عدة أحداث درامية مهمة.



أبطال مسلسل «تحت الوصاية»

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.