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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2023.. مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

يترقب الجمهور مشاهدة الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، المُذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة التاسعة 

وتشهد الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية، مساء اليوم، العديد من الأحداث والمفاجآت غير المتوقعة.

وكانت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، قد شهدت تطورات مثيرة، حيث تخرج "حنان" منى زكي من المستشفى وتعود لمنزلها بمساعدة "زكريا" أحمد خالد صالح جارها.

وضمن أحداث الحلقة يتآمر تجار سمك الجملة في الميناء على حنان لإفساد الجمبري الذي كانت قد اصطادته في رحلتها الأخيرة في البحر والتي أصيبت خلالها بجرح في قدمها.

ويقوم التجار بمنع أصحاب مصانع الثلج التي تحفظ السمك من البيع لحنان والعاملين معها على المركب، ليبقى الجمبري يوما كاملا بدون حفظ بالثلج، وتذهب حنان رغم إصابتها لتبيع الجمبري في المزاد إلا أن هناك التجار يقومون بخفض سعره أمام الزبائن لينفروا من الشراء منها، حيث لا يتاح لحنان خفض سعره أكثر منهم.

مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية في الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم بطولة النجمة منى زكي، وذلك عبر قناة dmc.

كما تذاع الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية عرض أول في تمام الثامنة إلا الربع مساء عبر قناة dmc، ومن المقرر أن تعاد حلقات مسلسل تحت الوصاية في تمام الواحدة إلا الربع صباحًا والثانية والربع ظهر غد الأحد.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكى تستعيد ذكريات ما بعد وفاة زوجها

أبطال مسلسل تحت الوصاية

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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