مسلسل "تحت الوصاية".. ملخص الحلقة الثامنة ومشادة بين حنان وابنها ياسين

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “تحت الوصاية” خروج الفنانة منى زكى من المستشفى وهى بصحبة أولادها و"عم ربيع".

وقدمت منى زكى التى تقوم بدور حنان الشكر إلى "زكريا" وهو أحمد خالد صالح قائلة له: "شكرا على كل اللى عملته معايا".

وحرصت الفنانة منى زكى على التحدث مع شقيقتها "مها نصار"، مؤكدة لها أنها قد سامحت زوجها إبراهيم على ما فعله بها وأنها لا تريد أن تحدث مشادة كلامية أو مشاجرة بينها وبين زوجها.

كما تطرقت الحلقة إلى مشادة بين حنان وياسين ابنها، حيث تتشاجر مع نجلها ياسين لأنه يريد أن يدفع الاشتراك لمشاهدة الدوري الإنجليزي فتغضب عليه وتتركه وتذهب تبكي في غرفتها.

يُذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" قد بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويُعرض حالياً على قنوات "DMC" ومنصات "Watch It" و "Shahid" كل يوم لمواكبة السباق الرمضاني ٢٠٢٣، ويكون من بطولة كل من الممثلين "منى زكي، محمد دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، نهى عابدين، علي الطيب"، من تأليف "خالد دياب" و "شيرين دياب"، وإخراج "محمد شاكر خضير".

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.