السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكى تستعيد ذكريات ما بعد وفاة زوجها

تحت الوصاية
تحت الوصاية

بدأت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8، بمشهد تستعيد خلاله “حنان” منى زكى، ذكرياتها السيئة منذ وفاة زوجها.

 

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8

وانهارت “حنان” باكيًة خلال احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8 ، مع استرجاع ذكريات ما بعد وفاة زوجها، ورحلة البحث عن عمل شريف والتي باءت جميعها بالفشل حيث تعرضت للطرد أكثر من مرة.

كما شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية خروج الفنانة منى زكى من المستشفى وهى بصحبة أولادها و "عم ربيع".

وقدمت منى زكى التى تقوم بدور حنان الشكر الى "زكريا" وهو أحمد خالد صالح قائلة له :" شكرا على كل اللى عملته معايا".

وحرصت الفنانة منى زكى على التحدث مع شقيقتها "مها نصار" مؤكدة لها أنها قد سامحت زوجها إبراهيم على ما فعله بها وأنها لا تريد أن تحدث مشادة كلامية أو مشاجرة بينها وبين زوجها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. مواعيد المسلسل والقنوات الناقلة له

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكى.. ملخص الحلقة السابعة وموعد الحلقة الثامنة

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

 

عدد حلقات مسلسل تحت الوصاية

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.
 

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