الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. مواعيد المسلسل والقنوات الناقلة له

تحت الوصاية
تحت الوصاية

تنطلق اليوم الجمعة، الحلقة الثامنة من مسلسل “تحت الوصاية” بطولة الفنانة منى زكي وينتظرها العديد من المشاهدين، حيث تصدر المسلسل محركات البحث عبر “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا السياق ينشر “الدستور” التفاصيل الكاملة عن مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل “تحت الوصاية”

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحًا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرًا

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكى.. ملخص الحلقة السابعة وموعد الحلقة الثامنة

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة ويتم عرضه في النصف الثاني من رمضان وهو بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ودارت الأحداث في الفترة الماضية عن هروب مني زكي من أهل زوجها خوفا من فرض الوصاية علي أولادها، وتقوم مني زكي بالعمل علي مركب زوجها مع عدد من العمال ولكنها تتعرض لبعض العوائق مثل عائقة المجلس الحسبي ومثل عائقة الوصاية التعليمية كمان أن شهدت الحلقات السابعة التي أذيعت بالأمس العديد من التفاصيل كان أبرزها تعرض الفنانة مني زكي للتحرش علي مركبها من بعض الصيادين وقد أصيبت مني زكي بإصابة بالغة في رجليها وقد تم نقلها الي المستشفي.

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بعد قليل.. عرض الحلقة 8 من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

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