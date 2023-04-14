"القومى للمرأة" يُشيد بمسلسل "تحت الوصاية".. ويؤكد: "الولاية حق المرأة"

أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي، والذي يعرض عبر شبكة "دي إم سي"، حيث تدور قصته حول «حنان» التي تجسدها الفنانة منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

ونشر المجلس القومى للمرأة نصًا من حوار مسلسل "تحت الوصاية"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، والذي يناقش مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على المال.

وقال المجلس القومى للمرأة، خلال منشور منذ قليل، إن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، وتعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهى المؤتمنة على أطفالها وهى القائمة بأمورهم، هى التى تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضًا على أطفالها.

ويقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التى يقدرها القاضى والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق فى التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية»

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.