السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة| هل ستنفذ شيري تهددها وتسجن زياد.. الحلقة الرابعة والعشرون بعد قليل

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تصاعدت أحداث مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر، بشكل كبيرة خاصة مع إقتراب الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


يناقش المسلسل الكثير من المشاكل التي تواجه الكثير من الأسر ، وتأثير الخيانة سواء كانت من قبل شريك الحياة أو من الأصدقاء.


تدور أحداث المسلسل حول جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، والتي تشغل منصب وكيل نيابة في النيابة الإدارية.


تواجه جميلة الكثير من التحديات من قبل أسرتها خاصة بعد كتابة والداها الميراث بالكامل لها، بالإضافة إلى التعرض لغدر الأصدقاء بسبب الحقد والغيرة منها.


ماذا تفعل يسرا اللوزي لتخريب حياة جميلة ؟


تحاول الفنانة يسرا اللوزي طوال حلقات مسلسل جميلة لتخريب حياة ريهام حجاج، ففي الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل، نوهت أنها ستلفق قضية لزياد زوج جميلة والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل فماذا تخفي شيري؟


من جانبها أوضحت خبيرة الإرشاد الأسري وفاء محمد، أن شخصية شيري تحتاج إلى طبيب نفسي لتعديل السلوك، والوقوف على الأسباب التي تدفعها لممارسة الشر بهذا الشكل.


وأشارت خبيرة الإرشاد الأسري ، أن شخصية شيري من الصعب التعرف عليها بسبب مكرها الشديد حيث تتصنع الحب والود وفي الخفاء تحمل الكثير من الحقد والغل.

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مواعيد عرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .


كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

 

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

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