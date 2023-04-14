الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 23.. شهيرة تزور رجب وتهدده بقتله إذا أقترب منها

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

تصاعدت أحداث مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، خاصة مع اقتراب الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل جميلة بمشهد زيارة شهيرة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، لرجب زوجها القديم والذي يقوم بدوره الفنان صبحي خليل.

أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل جميلة

حاولت شهيرة إغراء رجب بالمال، مقابل الابتعاد عنها وعن جميلة، ولكن أصر رجب علي معرفة الحقيقة ومن هي ابنته جميلة أم أية.

عاتبت شهيرة رجب علي تركها طوال 36 عامًا، حيث كانت زوجتى وهو يعمل حارس للعقار، حيث تم طردها بعد سفره الأمر الذي دفعها للتسول في الإشارات حتى قابلت سالم الألفي زوجها.

”لو ادتيني مال الدنيا كله مش هتنازل عن بنتي”.. هكذا رد عليها رجب، حيث اشتد الحديث بينهم فهددته شهيرة أنها ستكرر محاولة قتلة إذا أقترب من أولاده مرة أخرى.

استطاع صناع مسلسل جميلة في خطف الأنظار بسبب الأحداث السريعة والشيقة التي لا تجعل المشاهد يمل من متابعته، فمع تصاعد الأحداث زاد البحث عن موعد الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، حيث تدخل في الكثير من الصراعات على الصعيد العائلي، خاصة بعد كتابة والدها الميراث لها.

ملخص أحداث مسلسل "جميلة" وموعد عرض الحلقة 23 والقنوات الناقلة

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مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

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ملخص أحداث مسلسل "جميلة" وموعد عرض الحلقة 23 والقنوات الناقلة

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