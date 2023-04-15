السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخريطة الكاملة لأفلام موسم عيد الفطر 2023

سينما
سينما

تستقبل دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة عددا كبيرا من الأفلام الجديدة لكبار النجوم لعرضها للجمهور ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2023 والتي تتنوع بين الدراما والكوميديا و الأكشن.

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة أفلام عيد الفطر 2023.

الخريطة الكاملة لأفلام موسم عيد الفطر 2023

فيلم هارلي

يشارك الفيلم السينمائي “هارلي” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل والذي انتهى من تصويره الأيام الماضية بشكل كامل ليدخل الفيلم في الوقت الحالي مرحلة المونتاج والمكيساج للانتهاء من اللمسات النهائية للعمل تهميدا لطرحه للجمهور.

الفيلم السينمائي "هارلي" من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

فيلم ابن الحاج احمد

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

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مغامرات كوكو

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

فيلم رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفي خاطر، ومحمد أسامة “اوس اوس”، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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فيلم ساعة اجابة

فيلم ساعة إجابة بطولة كل من الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمطرب عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

تدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

 

فيلم يوم 13

ويشارك في بطولة فيلم يوم 13 كل من الفنان أحمد داود والنجمة دينا الشربيني وشريف منير ويتدوره قصته حول "عز الدين" الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة ليبحث عن عائلته وبعد إقامته في قصرهم تدور الأحداث  في إطار من الرعب، حيث يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

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