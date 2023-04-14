"جميلة" الحلقة 23| "جميلة" تكتشف حقيقة نوايا "شيري" تجاهها

شهدت الحلقة 23 من مسلسل “جميلة”، محاولة “شيري” يسرا اللوزي، الوصول لـ"مي" صديقة “أكرم” وتجسد شخصيتها الفنانة مروة الأزلي.

واتفقت “شيري” مع “مي” على تقاسم مبلغ المقايضة الذي حصلت عليه من “جميلة” نظير ابتعادها عن “أكرم”.



تأكدت “جميلة” من نوايا “شيري” تجاهها وأخبرت زوجها “زياد” قائلًة: “كنت عارفة أنها متغيرتش عشان كدا ضربتها بمي”، فيطالبها بضرورة مواجهة “شيري”.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل “جميلة” والقنوات الناقلة:



هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

