مسلسل الكبير أوى7 الحلقة 24.. هل ستتزوج الكبيرة من عدو الكبير؟

ظهرت الفنانة سماء إبراهيم ضيف شرف الحلقة الـ23 من مسلسل الكبير أوي7 ومن المقرر أن يستمر دورها حتى حلقة اليوم الـ 24 لتفاجئ الكبير بتركها طريق الإجرام والخطر وتريد أن تتزوج وتكون أسرة وبيت بعيد عن الخطر، وهو الأمر الذي فاجأ الكبير نجل شقيقها وجعله يشعر بحزن شديد، خاصةً أنها رفضت أن يكون وكيلها وطلبت من شقيقه جوني أن يكون هو وكيلها.



وكشفت الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم عن شخصية من تريد الزواج به وهو حفني الديب العدو اللدود للكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وهو الأمر الذي يزيد الموقف تعقيدًا، خاصةً أنها تريد الخروج من دوار الكبير لتذهب إلى بيت زوجها.

مسلسل الكبير أوى7 الحلقة 24



تحاول الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم أن تجد حلًا للزاوج من حفني الديب الذي أرادت مشاعرها أن تميل له بعد عدم زواجها لسنوات طويلة، وتقع في حبه، وتريد الزواج منه دون أن يعرف الكبير، فهل سيوافق الكبير وتنجح الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم أن تجد حلًا أم ماذا.



أبطال مسلسل الكبير أوى7 الحلقة 24

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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