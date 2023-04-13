الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة الثانية.. ضباط الأمن يبطلون مفعول قنبلة الإرهابيين

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج،  واستمرت أحداث المسلسل في إثارتها حيث عرضت الحلقة إصدار محمد فراج قرار بإخلاء قسم الشرطة بعد التواصل مع إدارة المفرقعات.

مسلسل حرب الحلقة الثانية 

وعثرت قوات الأمن بالفعل على وجود قنبلة يدوية تحت شباك حجز القسم، ولم يكن متبقي على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" وألقوا بها داخلها ثم أغلقوا غطائها لتنفجر بعد ثوان معدودة دون أن تلحق إصابات بأي شخص. 

وكانت قد بدأت أحداث مسلسل حرب أمس كاشفة عن تقديم التكفيري "عمر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جراءها 16 شخص من المواطنين.

أحداث مسلسل حرب

وأحداث مسلسل حرب تأتي في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

مسلسل «حرب» الحلقة 2.. تنظيم «أجناد مصر» يستمر في مخططاته

ومسلسل حرب من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.

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