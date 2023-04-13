الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل الحلقة 2 من مسلسل حرب.. الأمن الوطني يواصل تتبع عناصر خلية إمبابة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

إشادات واسعة بين متابعي دراما رمضان 2023، ظهرت في عمليات البحث وردود الأفعال عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، بالحلقة الأولى من مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات والذي بدأ عرضه اعتبارًا من أمس الأربعاء.

مسلسل حرب 

ورصدت الحلقة الأولى من مسلسل “حرب”، مواجهة قوات الأمن للعناصر الإرهابية التي سعت لإثارة الذعر والفوضى في البلاد في أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار درامي سريع ملئ بمشاهد الحركة والأكشن.

مسلسل "حرب" بطولة كلًا من الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، وذكلك الفنانين أحمد سعيد عبد الغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

موعد الحلقة 2 من مسلسل حرب

ويعرض المسلسل على قناة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع مساء أما الإعادة الثانية فهي في الثالثة والربع عصرًا.

 فيما يُعرض على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءًا والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12.15 ظهرًا والإعادة الثالثة 4.45 عصرًا.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، إذ يجسد الفنان أحمد السقا شخصية الإرهابي "ظافر" الذي يقدم فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية ويبايعه، كما يعمل "ظافر" على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل القاهرة خلال عام 2015، ونتيجة لذلك يدخل في صراعات كبيرة مع الدولة، ورجال الأمن.

و يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة ويتناول مواجهات الأمن المصري للإرهابيين والإخوان و تقتصر عدد حلقاته على 10 حلقات فقط.

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