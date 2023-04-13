مسلسل «حرب» الحلقة 2.. تنظيم «أجناد مصر» يستمر في مخططاته

ينتظر عدد كبير من المشاهدين عرض الحلقة 2 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج خاصة بعد ردود الأفعال الإيجابية من قبل المشاهدين التي حققتها الحلقة 1 من المسلسل.

وقد ألقت الحلقة 1 من مسلسل حرب الضوء على عميات قام بها تنظيم إرهابي كان موجودًا عام 2015 يدعى تنظيم أجناد مصر، ولكن ما هو ذلك التنظيم ومن هو مؤسسه؟.

أسس هذا التنظيم في ديسمبر عام 2013 على يد الإرهابي همام عطية، وكانت أول عملية تفجير له في قسم شرطة الطالبية، ومترو البحوث، وكان هذا الإرهابي يجمع الشباب ليعلمهم كيفية صناعة العبوات الناسفة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل.

ونذكر هنا بعض العمليات التي قام بها هذا التنظيم تحت قيادة هذا التكفيري أبو همام الذي ظهر في حلقة أمس الحلقة 1 من مسلسل حرب.

إذ تم استهداف التنظيم القوات الأمنية بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما نتج عنه استشهاد العميد طارق المرجاوي وإصابة 4 شرطيين اخرين، كذلك كان هذا التنظيم هو المسئول عن تفجير نقطة مرور بميدان لبنان والذي أسفر عنه استشهاد الضابط محمد جمال.

مسلسل «حرب» الحلقة 2

تنظيم أجناد مصر كذلك كان وراء تفجير سيارة العميد أحمد زكي بقطاع الأمن المركزي في مدينة أكتوبر مما تسبب في استشهاده، كما فجر التنظيم عبوتين بمحيط قصر الرئاسة في الاتحادية مما تسبب في استشهاد ضابطين من قطاع المفرقعات المقدم محمد لطفي، والعقيد أحمد عشماوي، أثناء محاولتهما إبطال مفعول العبوتين.

قام التنظيم كذلك بتفجير في محيط وزارة الخارجية وأسفر عن استشهاد ضابطين ومن قوات الأمن وهم خالد سعفان ومحمد أبوسريع وإصابة عدد 6 مجندين في الحادث، واستهدف التنظيم تمركز أمني بمحيط قسم شرطة عين شمس في القاهرة ما أسفر عن استشهاد الضابط مصطفى شميس.

كما فجر أجناد مصر عبوة ناسفة بمحيط قسم الطالبية بمحافظة الجيزة وأسفرت عن استشهاد النقيب ضياء فتوح، ضابط مفرقعات وإصابة اثنين من قوات الأمن أثناء محاولها، وفجر كذلك عبوة ناسفة أخرى في القوات المكلفة بتأمين سفارة الكونغو أسفر عن استشهاد المجند أيمن سالم وإصابة اثنين مجندين آخرين.

واستهدف هذا التنظيم الإرهابي كشك لمرور القاهرة أمام محكمة مصر الجديدة بزرع عبوة ناسفة وأسفرت العملية عن استشهاد المجند عبدالله محمد وإصابة 4 آخرين، كما زرع عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة وأسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 9 مواطنين اثناء تواجدهم امام المبني، كذلك قام التنظيم الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة في قوات الأمن بجوار محطة مترو البحوث وأسفر عن إصابة ضابط شرطة و11 مجند.

وقد لقي التكفيري همام عطية مؤسس تنظيم أجناد مصر مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية في منطقة فيصل في شارع الطوابق سنة 2015 ولذلك قضت محكمة الجنايات أمن الدولة في ديسمبر عام 2017، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد همام المتهم الرئيسي في أجناد مصر لوفاته.

وتدور أحداث مسلسل في إطار من التشويق والإثارة، إذ يجسد الفنان أحمد السقا شخصية الإرهابي "ظافر" الذي يقدم فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية ويبايعه، كما يعمل "ظافر" على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل القاهرة خلال عام 2015، ونتيجة لذلك يدخل في صراعات كبيرة مع الدولة، ورجال الأمن.

بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية الضابط “عمرو” وهو ضابط أمن وطني يطارد هذا الإرهابي وباقي أفراد الجماعة الإرهابية ويكشف مخططاتهم ويتتبعها من خلال بعض الثغرات، ويعرض مسلسل “حرب” على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًَ.