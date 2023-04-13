موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى سوهاج وكيفية أدائها

صلاة عيد الفطر سنة واجبة على جميع المسلمين وتكون في الساعات الأولى من صباح أول يوم عيد الفطر ، وتحدد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر والتي تختلف من محافظة لأخرى مع اختلاف الموقع الجغرافي لكل منها .

وتستطيع مصر هلال شهر شوال لتحدد بداية عيد الفطر في يوم 29 رمضان الجاري، حيث يقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية بعد مغرب يوم 29 رمضان ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى سوهاج وباقي المحافظات وكيفية أدائها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى سوهاج

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى سوهاج لتكون الساعة 5:50 صباحًا، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى باقي المحافظات كالتالي:

صلاة العيد في القاهرة والجيزة : 5:47 صباحًا.

صلاة العيد في طنطا 5:47 صباحًا.

صلاة العيد في المنصورة 5:46 صباحًا.

صلاة العيد في السويس 5:42 صباحًا.

صلاة العيد في العريش 5:36 صباحًا.

صلاة العيد في أسوان 5:47 صباحًا.

كيفية أداء صلاة العيد

حددت دار الإفتاء المصرية كيفية أداء صلاة عيد الفطر، وصلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم، والدليل على ذلك: ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".