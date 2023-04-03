تحت الوصاية| موعد وقنوات عرض مسلسل منى زكي

ينتظر العديد من جمهور منى زكى مسلسل تحت الوصاية والذي يعرض فى النصف الثاني من شهر رمضان بداية من 16 أبريل.

مسلسل تحت الوصاية

ويتشوق العديد من الجمهور لمشاهدة هذا المسلسل خاصة بعد إذاعة البرومو الخاص به، فى هذا السياق نرصد مواعيد عرض الحلقة الأولى وأحداث مسلسل تحت الوصاية.

وأنتقلت الفنانة منى زكى لمحافظة الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على الانتهاء من تصوير مسلسل تحت الوصاية حيث تم تداول صور لها وهى تسير فى الأسكندرية أمام المحكمة بملابس السجناء، ويأتى مسلسل تحت الوصابة فى النصف الثاني من شهر رمضان بعد عرض مسلسل الصفارة فى النصف الأول من رمضان.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية

-يعرض مسلسل «تحت الوصاية» الحلقة الأولى بداية من 16 رمضان.

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية على dmc في تمام الساعة 7:45 مساء.

-والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء.

-كما يعرض مسلسل «تحت الوصاية» على شاشة Art حكايات في تمام الساعة 8.30 مساء.

-والإعادة الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة 8:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 2:30 ظهرا.

- كما يعرض العمل على منصتي «شاهد» و«واتش ات».

قصة مسلسل تحت الوصاية

جدير بالذكر أنه تناقش النجمة منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وحاربتها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.