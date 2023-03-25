الجمهور يبحث عن مسلسل منى زكي «تحت الوصاية»: احذروا الحلقات المزيفة

مسلسل منى زكي “تحت الوصاية،” من أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، ويبحث عن مواعيدها، رغم أنها لم تبدأ بعد، حيث من المقرر أن يبدأ عرض حلقات مسلسل “تحت الوصاية” في النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

وحصد البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية، ملايين المشاهدات منذ طرحه قبل 5 أيام، حيث تجاوز 1.5 مليون مشاهدة على قناة "سعدي جوهر" الرسمية على يوتيوب فقط، بخلاف 1.3 مليون مشاهدة أخرى على منصة فيسبوك، بخلاف المنصات الأخرى.

تصدر مسلسل تحت الوصاية التريند قبل عرضه بـ15 يومًا دفع العديد من المنصات لعرض حلقات مفبركة تحت عنوان حلقات "تحت الوصاية".

توقعات تحت الوصاية سيكون الأقوى في رمضان

ونال البرومو التشويقي إعجاب الجمهور، معربين عن توقعهم أن يصبح أفضل مسلسل في رمضان.

وقالت إحدى المعلقات على الفيديو: "شكله هيبقى التوب في رمضان السنة دي، احنا فعلا محتاجين أعمال عن قصص النساء المعيلة والمكافحة وإزاي بيجروا على عيالهم"، وقال آخر مسلسل: "مسلسل هيكون تريند طول رمضان"، وكتبت ثالثة: "من شكل البرومو حيكون أفضل وأقوى مسلسل، النجمة المبدعة والمتألقة منى زكي..د ائما في القمة".

وعلق آخر: "رغم إن البرومو نازل متأخر شوية قبل ما الموسم يبدأ بيومين تلاتة، ولكن برومو مسلسل "تحت الوصاية" نجح في وقت قليل إنه يبقى المسلسل اللي ناس كتير هتستنى تتفرج عليه، مني زكي من اللي شفناه في الإعلان بتجسد شخصية البطلة بروح وجدية كأنها بتعاني معاناتها، وبتعاني من آلامها والحزن اللي باين عليها وموجود جواها، وده لو فضل مسمع في المسلسل كله ببساطة "مني زكي" هتكسب بأدائها أفضل ممثلة في الموسم، لأن باين قوي سيناريو "خالد وشرين دياب" مديين الشخصية مساحة مناسبة تظهر فيها وهي اللي تحرك أحداث المسلسل، مسلسل "تحت الوصاية" متوقع قوي يبقي من أفضل مسلسلات الموسم، وموجود بشكل كبير في التريندات اللي هتبقي عن المسلسلات كلها".

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكي، الفنان دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كل من خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وانتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 المكونة من ١٥ حلقة مسلسلات "رشيد، مذكرات زوج، رسالة الإمام، الصندوق، الصفارة، كامل العدد، الهرشة السابعة، تحت الوصاية، جت سليمة، تغيير جو، وعود سخية، الكتيبة 101، حرب، كشف مستعجل، علاقة مشروعة و تلت التلاتة".