منى زكى تكثف تصوير مشاهدها فى مسلسل «تحت الوصاية»

واصلت الفنانة منى زكي، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن صناع المسلسل انتهوا من ما يقرب من 80% من مشاهد العمل، مشيرا إلى أنهم كثفوا ساعات التصوير سعيًا منهم لإنهاء كل مشاهد العمل خلال أيام، مؤكدًا أن المخرج محمد شاكر خضير انتهى من مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتكون جاهزة للعرض خلال النصف الثاني من رمضان.

وتجسد منى زكي دور "حنان"، وهي أم وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتضطر خلال الأحداث للانتقال للعيش في "دمياط" لحماية أولادها وتبدأ تمتهن الصيد وتعمل بين الرجال.

ونشرت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليه: "حنان هتتحدى البحر عشان حقها وحق ولادها، لكن الدنيا مش سهلة، انتظروا مسلسل تحت الوصاية في رمضان على WATCH IT رمضانك عندنا".

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرًا البرومو الرسمي للمسلسل، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلًا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "زكي" وظهرت مرتدية للحجاب.