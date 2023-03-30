عرض «تحت الوصاية» على DMC.. ١٦ رمضان

أعلنت شبكة قنوات «DMC» عن أن عرض مسلسلها الجديد «تحت الوصاية»، من بطولة النجمة منى زكى، سيبدأ يوم الـ١٦ من رمضان الجارى، حصريًا، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل «الصفارة»، من بطولة الفنان أحمد أمين. وانتهت النجمة منى زكى من تصوير معظم مشاهد العمل، ولم يعد متبقيًا سوى بعض المشاهد الختامية القليلة للغاية، والمقرر تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أصبحت الحلقات الأولى من المسلسل جاهزة للعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم.

ويتواجد المخرج محمد شاكر خضير حاليًا فى غرف المونتاج من أجل تسليم الحلقات الأولى من العمل لشركة «ميديا هب».