الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشهد «تحت الوصاية».. ترحيل الفنانة منى زكي بملابس السجن إلى مجمع محاكم الإسكندرية

مسلسل تحت السيطرة
مسلسل تحت السيطرة

شهد مجمع محاكم الإسكندرية، مساء الجمعة، ظهور الفنانه منى زكى، بالزي الابيض الخاص بالمحبوسين علي ذمة القضايا،  أثناء تصوير عدد من مشاهد مسلسل تحت الوصاية ، والذى يعرض حاليا فى شهر رمضان، ومعها 4 سيدات آخريات يرتدوا ملابس السجن البيضاء، وتم تصوير المشاهد من أمام مجمع محاكم الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية، بمنطقة المنشية وسط المدينة علي كورنيش البحر.

قصة مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن قصة مسلسل تحت الوصاية  تدور في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

ومسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

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مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، بداية من يوم 16 رمضان، عبر عدة قنوات خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، قناة “dmc” في الساعة السادسة والنصف، و على «حكايات» في الثامنة والنصف مساء، ثم إعادة أولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وإعادة ثانية في الثامنة والنصف صباحا، وكذلك الإعادة الثالثة في الثانية والنصف ظهرًا.

كما يشارك منى زكي في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.

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