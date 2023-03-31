الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. جمال سليمان يتعدى بالضرب على ندى موسى

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "عملة نادرة"، بهروب عبيدة الذي يقوم بدوره محمود عبد الرازق، بمساعدة الدكتورة أنس التي تقوم بدورها ندا موسى، وعندما علم الكبير عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان غضب بشدة، وعلم أن ابنته وراء الأمر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 9

وذهب إلى غرفتها وقام بالتعدي عليها وضربها بشدة وكاد أن يقتلها لولا أن ذهب إليه جميع من المنزل وأنقذوها من تحت يديه، وسرعان ما انتشر الخبر في النجع وأن الدكتورة هي من أنقذت عبيدة وتتحدى ظلم والدها وتنتصر للإنسانية.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 9

وسرعان ما توجه إليها الدكتور عصام الذي يقوم بدوره هشام عاشور من أجل أن يسألها عن علاقتها بعبيدة ولماذا تواجه كل ذلك من أجله لتصدمه بأن علاقتهما قد انتهت، وأنها وعدت والدها وأنا أنقذت المحرر من أجل الإنسانية، وليس من أجل أي شيء آخر.

                                                                                                   

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل عملة نادرة 

اشتعلت حلقات مسلسل عملة نادرة بمقتل زوج نادرة التي تجسدها نيللي كريم، والتي تقوم بدور امرأة صعيدية لديها ابن وتوفي زوجها، وتقطن في منزل والد زوجها الراحل وهو عبد الجبار المعروف بالكبير والذي يقوم بدوره جمال سليمان، ومن تلك اللحظات بدأت نادرة رحلة حماية نفسها وابنها.

لذلك تقرر نادرة الهرب من منزل الكبير بعد تعرضها للعديد من الكوارث أبرزها عرض مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد عليها الزواج وهو أخ زوجها وهي لا ترتاح له أبدا، وتشك فيه بأنه هو الذي قتل زوجها من أجل الورث.

مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة.. ندى موسى فى مواجهة جمال سليمان

مسلسل «عملة نادرة» الحلقة 9 .. تعرف على موعد عرضها والإعادة

كذلك تم مهاجمة منزلها وتهديدها بقتل طفلها، لذلك قررت أن تفر من أجل الحفاظ على ابنها من كل الشر المحيط به، لكن يجدها العائلة المعادية للكبير عائلة أبو عصاية المتمثلة في كمال أبو رية وتبدأ حرب العائلات.
 

مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، كما يضم باقة من النجوم المشاركين في العمل على رأسهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وفريدة سيف النصر ومحمد فهيم ومريم الخشت وكمال أبو رية ومحمد لطفي وجومانا مراد وهشام عاشور وأحمد فهيم وندى موسى.  

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