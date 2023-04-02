أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 2 أبريل 2023

شهدت أسعار أعلاف الدواجن، الذرة الصفراء وفول الصويا و البادي، تراجعا في الأسواق المحلية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الكناني اليوم الأحد 2 أبريل خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة اليوم الأحد 2 أبريل 2023

ارتفعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي لتسجل اليوم 18500 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 18200جنيها .

كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة الأرجنتيني لتسجل اليوم 18500 جنيه ، مقابل أسعار أمس السبت 18200جنيها.

تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، مقابل أسعار أمس السبت 17800جنيها.

تراجعت أيضًا أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، مقابل أسعار أمس السبت 17800جنيها.

تراجعت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم لـ 17600 جنيه ، مقابل أسعار أمس السبت 17800جنيها.

أسعار فول الصويا المستورد اليوم الأحد 2 أبريل 2023

استقرت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند 34500 جنيه، عند نفس أسعار أمس السبت .

استقرت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند 35500 جنيه، عند نفس أسعار أمس السبت .

استقرت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 34000 جنيه عند نفس أسعار أمس السبت .

استقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 34000 جنيه ، عند نفس أسعار أمس السبت .

استقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

استقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

استقرت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل 1300 جنيها للطن، نفس أسعار أمس السبت .

أسعار البادي اليوم الأحد 2 أبريل 2023

ارتفعت أسعار العلف بادى 23% اليوم 25000 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 24500 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن العلف نامي 21% اليوم 24950 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس السبت 24200 جنيها للطن.

ارتفعا أسعار طن العلف ناهي 19% اليوم 24800 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس السبت 24100 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن العلف بادي نامي اليوم بـ 24600 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس السبت 23950 جنيها للطن.

تراجعت أسعار العلف بياض 18% اليوم بـ 22000 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 23400جنيها للطن.

تراجعت أسعار طن العلف بياض 17% بـ 21800 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 23350 جنيها للطن.

تراجعت أسعار طن بياض 16% بـ 21600 جنيه للطن، مقابل أسعار أمس السبت 23100 جنيها للطن.

تراجعت سعر طن علف بياض 14% بـ 21350 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 22800 جنيها للطن.