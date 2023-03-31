إفراج عن أعلاف واستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية.. «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٣٦، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع، شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية والإيطالية لدعم برنامج الأمن الغذائي.

واستقبل وزير الزراعة السفير التشيكي الجديد بالقاهرة إيڤأن يوكل؛ لبحث تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين في عدد من المجالات الزراعية، كما ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدد من الأعمال الخاصة بالهيئة وسبل التيسير على المنتفعين، فضلا عن موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة، كما عقد الوزير اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم آخر ترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتجهيزات النهائية لانتظام العمل من مقر الوزارة هناك وكذلك الانتهاء من تسكين العاملين وتوفير كافة متطلبات أدائهم لمهام وظائفهم.

كما تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ومباشرة الموظفين لأعمالهم بها، كذلك أعلن، أنه تك خلال الفترة من 17/3/2023 حتى 23/3/2023 الإفراج عن 200 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، كما أصدر قرار بتعيين أشرف محمد على الشرقاوي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما شمل القرار تعيين المهندس يحيى عبد الغفار عضوا ومديرا عاما للاتحاد.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحالة القصوى لكافة القطاعات الخدمية التابعة لها، طوال شهر رمضان المبارك، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم، كما أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على شهادة اعتماد أيزو ISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية.

وتفقد الدكتور خالد أبوشادي، وكيلا وزاره الغربية، والدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور جمال شعراوي المشرف العلمي للقمح بالمحافظة ومهندسي الإرشاد، الزراعات المختلفة بالمحافظة وخاصة القمح وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجة للاضطرابات الجوية.

كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في الاجتماعات الخاصة بتقييم ومناقشة الملفات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، والتي قد تقيد أو تعيق التجارة البينية بين دول شرق وجنوب أفريقيا، والذي نظمته منظمة تجمع دول الكوميسا، كما أطلق المعمل المسابقة الرمضانية العلمية الثقافية (في مجال سلامة الغذاء)، والتي يشارك فيها طلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي من المختصين بمجال سلامة الغذاء، كما تم استكمال البرنامج التدريبي لشباب الباحثين والمحللين حول طرق تحليل متبقيات المبيدات باستخدام تقنيات جهاز مطياف الكتلة وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٠٠٠ شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.