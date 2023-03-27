الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف بـ96 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم خلال الفترة من 17/3/2023 حتى 23/3/2023 تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، وأن الإفراج شمل  139 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.4مليون دولار.

 وأوضح "القصير" أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 مارس 2023)  بلغ 3.388 مليون طن منها 2.426 مليون طن ذرة ، 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف  وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار.

وزير الزراعة الإفراج جنرال موتورز الف أعلاف الذرة مليون

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